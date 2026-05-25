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Política Lula abre novo confronto com o Congresso Presidente anunciou que irá vetar trecho do projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que dá brecha para que se torne legal o disparo de mensagens em massa nas eleições deste ano

O presidente Lula (PT) comprou mais uma briga com o Congresso Nacional: anunciou que irá vetar trecho do projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que dá brecha para que se torne legal o disparo de mensagens em massa nas eleições deste ano.

"Não pode. E agora as bancadas aprovaram uma coisa que vai fomentar o uso de robô na eleição. Eu certamente vetarei. Primeiro vou trabalhar para o Senado não aprovar. E depois eu vetarei", disse numa entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

O texto votado pelos deputados na última quinta-feira regulamenta o cadastro de um celular oficial para o uso eleitoral pelo partido e diz que "as mensagens enviadas por meio dos números cadastrados, destinadas a pessoas previamente cadastradas, não configuram disparo em massa ainda que realizadas por meio de sistemas automatizados ou bots".

O projeto de lei foi colocado de surpresa no plenário e aprovado com amplo acordo partidário. De acordo com ele, todas as mudanças são aplicadas imediatamente, o que segundo críticos não poderia acontecer, já que seria contra o princípio da anualidade, que estabelece que mudanças eleitorais devem acontecer pelo menos um ano antes do pleito.

De autoria do deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA) e relatoria de Rodrigo Gambale (Podemos-SP), o texto teve a urgência, que acelera a tramitação da medida, pulando a fase das comissões, aprovada um pouco antes do mérito ter sido votado.

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