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Política Lula aciona TSE para retirar ataques de Caiado e Renan das redes As ações foram protocoladas ontem e alegam que os dois candidatos ultrapassaram os limites da crítica política ao fazerem declarações ofensivas contra Lula durante o debate da Band, realizado no último domingo (23)

A equipe jurídica do presidente Lula (PT) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a remoção de postagens feitas pelos candidatos à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão). As ações foram protocoladas ontem e alegam que os dois candidatos ultrapassaram os limites da crítica política ao fazerem declarações ofensivas contra Lula durante o debate da Band, realizado no último domingo (23).

A ausência de Lula e do candidato Flávio Bolsonaro (PL) foi um dos principais assuntos do debate, também marcado pela falta de Romeu Zema (Novo). Além da retirada dos conteúdos, os advogados de Lula pedem multa de R$ 30 mil para cada candidato e a proibição de impulsionamento das publicações. A defesa sustenta que as declarações não configuram crítica à gestão pública, mas teriam potencial para induzir o eleitorado ao erro e disseminar desinformação.

Na ação contra Caiado, a campanha de Lula contesta principalmente o uso da expressão “Dark lobby” e de uma referência ao caso “Dark Horse” para associar o presidente ao episódio. Segundo os advogados, não existe qualquer vínculo entre Lula e o escândalo citado pelo candidato. A defesa afirma que o trocadilho teria sido utilizado para criar uma falsa associação e confundir os eleitores. O advogado de Caiado, Ricardo Penteado, classificou a iniciativa como uma tentativa de “calar seu adversário” e afirmou que Lula teria ofendido o eleitor ao não comparecer ao debate.

Já contra Renan Santos, a equipe jurídica de Lula reuniu seis declarações consideradas ofensivas, entre elas referências ao presidente como “ladrão”, “bêbado” e “safado”. Os advogados sustentam que a repetição das acusações nas redes sociais configura calúnia, difamação e injúria. O partido Missão, por sua vez, afirmou que mantém as declarações do candidato e considera que elas representam críticas políticas dirigidas a figuras públicas e ao governo, dentro dos limites do debate eleitoral.

Durante o programa, as ausências de Lula e Flávio Bolsonaro foram mencionadas em diferentes momentos. Renan chegou a levar fraldas com os nomes dos dois candidatos antes do debate e, durante os confrontos, afirmou que ambos integrariam um suposto “jogo de cartas marcadas” para chegar ao segundo turno. Caiado também criticou as ausências e defendeu a criação de uma lei que obrigue candidatos à Presidência a participar dos debates eleitorais.

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