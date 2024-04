Lula aconselha prefeito João Campos a acelerar obras: 'Tudo o que puder inaugurar, inaugure'

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu nesta sexta-feira que o atual prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB), "acelere" todas as obras na capital pernambucana para inaugurar antes do período eleitoral. O socialista é pré-candidato à reeleição no cargo. O conselho foi dado na última agenda do petista em Pernambuco, em que discursou após a assinatura de ordens de serviço, ao lado de João e do ministro das Cidades, Jader Filho.

Lula parabenizou João pela gestão à frente da prefeitura, citou o ano eleitoral e afirmou que tem certeza que "quem planta, colhe". Ao indicar a corrida para lançar as obras, o chefe do Executivo sugeriu auxílio do governo federal para agilizar as entregas.

— Quero primeiro dar os parabéns para o João pela excelente administração que está fazendo. Sei que esse ano é de eleição e digo sempre que se a gente plantou, a gente aguou, a gente vai colher. Pode ficar certo disso. A partir de determinado mês você não pode nem mais inaugurar obra, então tudo o que você puder inaugurar, inaugure. Quero dizer que da parte do governo federal estamos à disposição para ajudar.

Assim como tem feito na pré-campanha no Rio de Janeiro, Lula decidiu que vai atuar diretamente na disputa eleitoral do Recife com o intuito de indicar um vice do PT para campanha à reeleição de João. Ainda durante o evento, o presidente não poupou elogios ao aliado, a quem chamou de "inteligente" e "cabra jeitoso".

— Pense em um menino esperto, pense. Pense em um cabra jeitoso. Está seguindo o caminho do pai, daqui a pouco está melhor. Com essa idade, ele tem um futuro político excepcional, e ele sabe que tem que trabalhar e fazer as coisas corretas porque a gente não pode mentir para o povo. A gente pode mentir uma vez, duas vezes, três vezes, mas se a gente mentir o povo descobre — afirmou Lula.

Paz selada na família Arraes

Em sua passagem por Pernambuco, Lula também publicou uma foto com os primos descentes de Miguel Arraes, João e a ex-deputada Marília Arraes (Solidariedade). No início da semana, a dupla publicou um vídeo juntos em seus perfis no Instagram, em que aparecem abraçados e "selam a paz" na família após eleições conturbadas em 2020. O partido de Marília apoiará a campanha do socialista na capital.

O atual prefeito desfruta de amplo favoritismo na disputa e o ambiente é considerado pouco propício a cessões. A expectativa é que João Campos, caso vença o pleito, deixe o mandato no meio para concorrer ao governo estadual, em 2026. Nesse cenário, o nome petista ganharia a prefeitura “de presente” daqui a dois anos.

Veja também

GOVERNO FEDERAL Pimenta: "Fé no Brasil" não é para melhorar imagem do governo, mas para nova fase de "entregas"