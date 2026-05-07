Lula acredita que Trump não terá 'qualquer influência' nas eleições brasileiras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva descartou nesta quinta-feira (7) que seu par americano, Donald Trump, irá interferir nas eleições brasileiras de outubro, nas quais o petista buscará um quarto mandato.

"Eu não acredito que [Trump] terá qualquer influência nas eleições brasileiras. Até porque quem vota é o povo brasileiro. E eu acho que ele vai se comportar como um presidente dos Estados Unidos, deixando que o povo brasileiro decida o seu destino", afirmou Lula em uma coletiva de imprensa na embaixada do Brasil em Washington após uma reunião com o mandatário republicano.