Política
Lula acredita que Trump não terá 'qualquer influência' nas eleições brasileiras
O presidente brasileiro visitou a Casa Branca nesta quinta-feira (7)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Encontro com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Casa Branca, Washington, D.C. - Foto: Ricardo Stuckert / PR
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva descartou nesta quinta-feira (7) que seu par americano, Donald Trump, irá interferir nas eleições brasileiras de outubro, nas quais o petista buscará um quarto mandato.
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"Eu não acredito que [Trump] terá qualquer influência nas eleições brasileiras. Até porque quem vota é o povo brasileiro. E eu acho que ele vai se comportar como um presidente dos Estados Unidos, deixando que o povo brasileiro decida o seu destino", afirmou Lula em uma coletiva de imprensa na embaixada do Brasil em Washington após uma reunião com o mandatário republicano.