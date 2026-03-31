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Eleições 2026 Lula acusa Flávio Bolsonaro de apelar a Trump por interferência nas eleições Presidente citou em reunião ministerial a ida do senador à Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), nos Estados Unidos, um dos maiores eventos de conservadores do mundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou a ministros nesta terça-feira que enxerga uma atuação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu adversário no pleito deste ano, de buscar a interferência do presidente americano, Donald Trump, nas eleições brasileiras.

De acordo com relatos, o petista citou em reunião ministerial no Palácio do Planalto a ida de Flávio à Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), um dos maiores eventos de conservadores do mundo, como exemplo de que ele buscará essa interferência americana nas eleições do Brasil. Aos ministros, Lula afirmou que Flávio tentará fazer com que Trump peça votos para ele nas eleições.

O petista reforçou que o Brasil é um país soberano e pediu aos auxiliares que insistam no discurso de que o Brasil não pode aceitar interferência de outro país no seu processo eleitoral — preocupação que é compartilhada por aliados mais próximos de Lula.

De acordo com relatos, o petista afirmou que não faz sentido um candidato à Presidência da República pedir ajuda para chefes de Estado de fora do país.

No último sábado, ao discursar na CPAC, Flávio Bolsonaro pediu que governos e instituições estrangeiras acompanhem o processo eleitoral brasileiro e façam pressão diplomática para garantir o que chamou de eleições livres e justas. O CPAC é um dos principais fóruns do movimento conservador nos Estados Unidos e reúne lideranças políticas alinhadas à direita global.

— Meu apelo aqui, não só aos Estados Unidos, mas a todo o mundo livre, é este: observem as eleições do Brasil com enorme atenção, entendam o nosso processo, monitorem a liberdade de expressão do nosso povo e apliquem pressão diplomática para que nossas instituições funcionem corretamente — afirmou o senador nos EUA.

Lula também fez duras críticas à postura de Trump diante do acirramento do conflito do Oriente Médio. Ele voltou a dizer que o líder americano se acha o dono do mundo. O presidente avaliou que esse é o período mais bélico desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele citou os ataques à Venezuela e ao Irã para dizer que Trump se acha o dono desses países.

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