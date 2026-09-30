A- A+

Eleições 2026 Lula acusa Flávio de ligação com o crime e Eduardo de conspirar com dinheiro de Vorcaro Lula atacou ainda o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) ao afirmar que ele está conspirando contra o Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a biografia de seu principal adversário na corrida presidencial deste ano, o senador Flávio Bolsonaro (PL). Lula disse que Flávio nunca trabalhou na vida e se tornou vereador com 21 anos de idade "apoiado pelo crime organizado". As declarações foram feitas durante entrevista a influenciadores de esquerda exibida no canal do YouTube Cosmo Política.

"Qual o compromisso com qualquer seriedade que esse cara [Flávio] tem? Nenhuma, ele não tem biografia, nunca trabalhou na vida. Ele foi eleito vereador com 21 anos de idade, já apoiado pelo crime organizado do Rio de Janeiro, pelos milicianos, e nunca mais parou", disse. O Estadão procurou a campanha de Flávio e não teve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue em aberto.

Lula atacou ainda o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) ao afirmar que ele está conspirando contra o Brasil, sendo sustentado com o dinheiro enviado pelo banqueiro do Master, Daniel Vorcaro, que seria utilizado para produzir o filme Dark Horse.

"Tem um filho conspirando contra o Brasil, um deputado, que recebe dinheiro do Vorcaro. Aquele famoso dinheiro do filme é o dinheiro que ele pegava do Vorcaro para poder mandar para a sobrevivência do Eduardo lá", disse Lula.

Neste mês, a Polícia Federal afirmou que o ex-deputado federal teria orientado como os recursos para o filme Dark Horse seriam geridos nos Estados Unidos.

O presidente também declarou, sem provas, que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro teria ido a Israel tentar encontrar formas de impedir uma derrota na eleição presidencial. "O mundo está ficando mais complicado. Por exemplo agora: o cara de um país quer interferir nas eleições de outro país pela internet. A família Bolsonaro foi para Israel para tentar ver como podem ajudar eles a não perder as eleições", declarou o presidente.

Lula também disparou contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). "Tem um tal de deputado Nikolas, que eu nem conheço, que é um imbecil de marca maior. Passa o tempo inteiro fazendo fake news sem se preocupar com a educação que está passando para a juventude", declarou. Procurado, Nikolas ainda não se manifestou, mas o espaço segue aberto.

Nesta quarta-feira, o TSE determinou que o deputado apague post que associa fala de Lula à violência contra crianças. A decisão considerou que a publicação retirou de contexto uma declaração de Lula sobre procedimentos médicos e a relacionou a crime sexual contra crianças e adolescentes. Procurado, o deputado não respondeu.

Veja também