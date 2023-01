A- A+

BRASIL Lula acusa gente das Forças Armadas de conivência com invasão: "A porta do Palácio foi aberta" O presidente revelou, em café com jornalistas, que está sendo feito um trabalho para tirar os bolsonaristas que estavam lotados no Planalto do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou nesta quinta-feira (12) “gente das Forças Armadas” de ter sido conivente com a invasão do Palácio do Planalto no último domingo e afirmou estar convencido de que as portas foram abertas.

— Eu ainda não conversei com as pessoas a respeito disso. Eu estou esperando a poeira baixar. Quero ver todas as fitas gravadas dentro da Suprema Corte, dentro do palácio. Teve muito gente conivente. Teve muita gente da PM conivente. Muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para essa gente entrar porque não tem porta quebrada. Ou seja, alguém facilitou a entrada deles aqui — disse Lula, durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

Antes de responder às perguntas dos jornalistas, Lula fez uma fala inicial. Logo no início, o presidente revelou que está sendo feito um trabalho para tirar os bolsonaristas que estavam lotados no Planalto do Planalto.

— Nós estamos no momento de fazer uma triagem profunda. Porque a verdade é que o Palácio estava repleto de bolsonaristas, de militares e estamos vendo se a gente consegue corrigir para colocar funcionários de carreira, de preferência funcionários civis que estavam aqui e foram afastados, transferidos de departamento. Para que isso se transforme num gabinete civil.



Em outro momento, Lula revelou estar usando como ajudante de ordens servidores que já trabalhavam com ele por perda de confiança nos militares. Como ex-presidente, o petista tinha direito a assessores.

