Política Lula adia decisão sobre pacote de reajustes enquanto Dino avança no controle dos penduricalhos A indefinição ocorre ao mesmo tempo em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que os Três Poderes revisem e suspendam benefícios de servidores que podem elevar remunerações acima do teto constitucional

Mesmo em ano eleitoral, no qual o relógio corre contra o tempo e os políticos são cada vez mais cobrados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não definiu o destino do pacote de projetos que reajusta carreiras e salários dos servidores do Poder Legislativo, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.

A indefinição ocorre ao mesmo tempo em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinou que os Três Poderes revisem e suspendam os chamados “penduricalhos” ilegais do serviço público, benefícios que podem elevar remunerações acima do teto constitucional. O contraste entre a cautela do Executivo e a iniciativa do Judiciário amplia o debate sobre responsabilidade fiscal e controle de gastos.

O pacote de reajustes prevê gratificações de até 100% e outras bonificações para servidores do Legislativo, com impacto potencial sobre os limites remuneratórios vigentes. Apesar de aprovado pelos parlamentares e encaminhado para sanção presidencial, Lula ainda não decidiu se sanciona ou veta as propostas, alimentando críticas de setores que argumentam que mudanças dessa natureza, em ano eleitoral, podem ser mal recebidas pelo eleitorado preocupado com privilégios no serviço público.

A determinação de Dino estabelece prazo de 60 dias para que os órgãos revejam essas verbas e suspendam pagamentos sem fundamento legal, enquanto o Congresso ainda não legisla sobre o tema. A iniciativa do ministro foi encaminhada ao plenário do STF, em data ainda a ser definida, para análise colegiada da Corte.

“Aquelas verbas que não foram expressamente previstas em lei – votada no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas ou nas Câmaras Municipais, de acordo com cada esfera de competência – devem ser imediatamente suspensas após o prazo fixado”, diz um trecho do documento emitido pelo ministro.

Lula encontra-se em uma posição delicada, pois sancionar o pacote pode gerar desgaste junto ao eleitorado preocupado com privilégios no serviço público, enquanto vetá-lo pode impactar as relações políticas com lideranças parlamentares importantes para a agenda do governo. Ao mesmo tempo, a intervenção do STF na revisão dos penduricalhos coloca a Corte no centro do debate sobre transparência e respeito ao teto constitucional.

