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BR-319 Lula admite que a BR-319 está em área sensível na Amazônia, mas promete cuidado ambiental na obra Reconstrução da estrada enfrenta resistência de ativistas, que veem no asfaltamento uma ameaça a uma das áreas mais preservadas da Floresta Amazônica

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira que a obra de pavimentação da rodovia BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), será a “com o maior cuidado ambiental já feita em qualquer país do mundo”. A reconstrução da estrada enfrenta resistência de ativistas, que veem no asfaltamento uma ameaça a uma das áreas mais preservadas da Floresta Amazônica.

— Ela não é uma estrada qualquer. Ela está situada num lugar muito sensível da Amazônia. Para autorizar a gente fazer essa estrada, estamos discutindo há meses qual é o sistema de segurança ambiental mais seguro — disse Lula durante agenda no Amazonas.

O petista defendeu a integração de diferentes setores na atuação pela segurança da rodovia e afirmou que a BR-319 será uma "estrada modelo de qualidade e de preservação ambiental".

— A gente não quer que as pessoas, sem nenhum critério, desmatem a floresta para ganhar dinheiro vendendo madeira. Sem levar em conta o prejuízo que a gente pode causar no meio ambiente, que é uma coisa muito importante hoje para nós — defendeu o presidente.

Há cerca de 20 anos, a obra da BR-319 é questionada na Justiça. De um lado, autoridades locais defendem a pavimentação da via, que tem mais de 850 quilômetros e é a única ligação terrestre de Manaus com o restante do país. Do outro, entidades ambientalistas pedem que seja realizado o licenciamento ambiental completo, a fim de mitigar impactos em uma região com grande biodiversidade.

Como revelou o GLOBO em abril, o governo Lula se baseia em um critério — antes vetado pelo próprio presidente — presente na lei que flexibilizou o licenciamento ambiental para tentar avançar com os trabalhos na BR-319, dispensando o rito do Ibama. Quatro pregões foram abertos pelo Ministério dos Transportes para a escolha das construtoras que farão a pavimentação do trecho do meio da via.

Em 2022, o governo federal, sob gestão de Jair Bolsonaro (PL), concedeu uma licença prévia (LP), que foi derrubada ano passado pela Justiça, após ação do Observatório do Clima. A LP é a primeira fase de licenciamento em vigor na época, que previa ainda a obtenção de Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). Após a nova lei, o modelo trifásico deixa de ser obrigatório, a menos que haja grande impacto ambiental.

Viagem de Lula

A declaração de Lula ocorreu durante agenda de entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida em Manaus. A viagem também tem o objetivo de aparar arestas com aliados e tentar fechar os nomes do palanque no Amazonas para a eleição de outubro.

O PT defende a escolha do ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados Marcelo Ramos como candidato ao Senado. O líder do MDB na Casa, Eduardo Braga, que disputará um novo mandato, porém, resiste a essa indicação. O nome ao governo de Lula no Amazonas será o senador Omar Aziz (PSD).

Em vídeo publicado em abril, o petista afirmou que não seria a hora de paralisar obras e definiu a rodovia como “sonhada e requisitada”. Disse ainda que vai “começar a reformar”. Ele aparece ao lado de Aziz e Braga, que são defensores da pavimentação da via.

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