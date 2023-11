Lula adverte ministros para evitar gafes e exposição desnecessária em viagem à COP28

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo nesta quinta-feira, em reunião com ministros, para que os integrantes do governo evitem exposição desnecessária durante viagem à 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. O encontro será em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro.

Segundo ministros ouvidos pelo Globo, o presidente deu um recado claro. A comitiva deve ficar atenta e se comportar nas redes sociais e em ambientes à margem da cúpula.

Segundo um integrante do governo, a intenção é evitar que qualquer fato negativo possa atrapalhar o desempenho do Brasil na cúpula.

Lula deve chegar ao país com uma grande comitiva, inclusive com os ministros mais importantes do governo. Participarão da COP-28, por exemplo, Marina Silva (Meio Ambiente), Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), entre outros.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 2,4 mil brasileiros se inscreveram para participar da cúpula em Dubai, dos quais cerca de 400 são do governo.

Casos polêmicos

O governo vem demonstrando incômodo com alguns casos que geraram repercussão negativa. Um deles foi o episódio em que assessores de Anielle Franco (Igualdade Racial) gravaram um vídeo dançando em voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para acompanhar a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo.

Na mesma ocasião, uma das assessoras de Anielle, Marcelle Decothé da Silva, foi demitida após postar, em redes sociais, que a torcida do São Paulo era formada por brancos, "descendentes de europeu safade".

Recentemente, outro episódio gerou dor de cabeça: as agendas em Brasília de Luciane Barbosa Farias, mulher de chefe de facção criminosa do Amazonas. O caso foi revelado pelo Estado de S. Paulo. A "dama do tráfico", como ficou conhecida, esteve no Ministério da Justiça e em evento com custos pagos pela pasta de Direitos Humanos.

