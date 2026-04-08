A- A+

Dívidas Lula afirma estar preocupado com endividamento do povo brasileiro "Pedi ao meu ministro da Fazenda que a gente precisa tentar resolver esse problema da dívida das pessoas"

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira, 8, em entrevista ao canal de notícias ICL, que está preocupado com o endividamento do povo brasileiro. Segundo o presidente, as razões das crescentes dívidas entre a população são a baixa renda e necessidade de consumo.

"Hoje estou com uma preocupação com o endividamento do povo brasileiro. Uma das razões do endividamento é que o povo ganha pouco, então, se ele ganha pouco, ele fica com dívidas mais rápido. A outra é a necessidade do povo ter acesso às coisas que são oferecidas", declarou Lula.

Encontrar soluções para o endividamento foi a missão dada por Lula ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, que assumiu o cargo no mês passado após a saída de Fernando Haddad, que vai disputar o governo do Estado de São Paulo.

Em uma agenda em Anápolis (GO), no mês passado, Lula disse que o endividamento da população impede que os brasileiros sejam beneficiados com números positivos da economia.

"Pedi ao meu ministro da Fazenda que a gente precisa tentar resolver esse problema da dívida das pessoas. Não quero que as pessoas deixem de endividar para ter coisas novas na vida. Não estou pedindo isso. O que queremos é ver como fazemos para facilitar o pagamento do que vocês devem e como podemos colocar na televisão uma política de ensino de administração do salário", afirmou o presidente da República.

Na segunda-feira, 6, Lula reuniu Durigan e os ministros Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento) e Miriam Belchior (Casa Civil) para discutir mecanismos que possam reduzir os endividamentos.



Veja também