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escalada de conflitos

Lula afirma que Conselho de Segurança da ONU tem sido omisso na busca por soluções de conflitos

No seu discurso na COP15, o presidente disse que "execuções sumárias estão se tornando regra"

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Presidente Lula falou, na COP15 de Espécies Migratórias da ONU, que conselho da organização é omisso na busca por soluções de conflitosPresidente Lula falou, na COP15 de Espécies Migratórias da ONU, que conselho da organização é omisso na busca por soluções de conflitos - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou neste domingo, 22, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), ao sustentar que o órgão tem sido omisso na busca por soluções de conflitos. 

Lula iniciou o discurso na sessão especial da 15ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro (COP15) de Espécies Migratórias da ONU, em Campo Grande (MS), dizendo que o evento faz todos lembrarem que migrar é natural.

"A natureza não conhece limites entre Estados. A onça-pintada movimenta-se por quase todo o território preservado das Américas em busca de áreas para caçar e se reproduzir com segurança. Como ela, todos os anos, milhões de aves, mamíferos, répteis, peixes e até insetos atravessam continentes e oceanos", exemplificou. 

"Esta COP15 ocorre em um momento de grandes tensões geopolíticas Ações unilaterais, atentados à soberania e execuções sumárias estão se tornando regra", criticou, sem mencionar países.

Ele lembrou que, nos seus 80 anos, a ONU teve atuação importante nos processos de descolonização, na proibição de armas químicas e biológicas, na recomposição da camada de ozônio, na erradicação da varíola e na afirmação dos direitos humanos e no amparo aos refugiados e imigrantes. "Mas o Conselho de Segurança tem sido omisso na busca por soluções de conflitos", criticou.

O titular do Palácio do Planalto seguiu dizendo que "um mundo sem regras é um mundo inseguro, onde qualquer um pode ser a próxima vítima". Por fim, ele defendeu, como vem fazendo em eventos internacionais, o multilateralismo.

"A história da humanidade também é uma história de migrações, deslocamentos, vínculos e conexões. No lugar de muros e discursos de ódio, precisamos de política de acolhimento e de um multilateralismo forte e renovado. Que esta COP 15 seja um espaço de avanços coletivos em defesa da natureza e da humanidade", finalizou.

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Este foi o segundo discurso do presidente da República neste fim de semana crítico à ONU. No sábado, 21, ao participar do Fórum Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac)-África, realizado em Bogotá, na Colômbia, Lula se disse "indignado com a passividade dos membros do Conselho de Segurança" da ONU por não serem capazes de acabar com as guerras

"O que estamos assistindo no mundo da falta total e absoluta de funcionamento das Nações Unidas. O Conselho de Segurança da ONU e seus membros permanentes foram criados para tentar manter a paz (nesse momento, Lula bateu na mesa). E são eles que estão fazendo as guerras! E quando é que vamos tomar atitudes para não permitir que países mais poderosos se achem donos dos países mais frágeis?", questionou o presidente.

COP15
A 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15 da CMS) é realizada pela primeira vez no Brasil, em Campo Grande (MS), de 23 a 29 de março de 2026. O Brasil exerce a presidência da conferência pela primeira vez.

Acompanharam o presidente na sessão de abertura os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e as ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Também estava presente o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), além de outras autoridades locais. 

Antes da sessão, Lula teve reunião bilateral com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, que também participou na sessão. Diferente de Lula, Peña não teceu comentários sobre política internacional.

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