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INADIMPLÊNCIA Lula afirma que já existe um plano de trabalho para anúncio das medidas contra o endividamento As declarações ocorreram nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que quer "controlar a jogatina" no Brasil e disse que as bets, plataformas online de apostas, tomaram conta dos meios de comunicação. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum.

Na entrevista, Lula disse que quer anunciar as medidas contra o endividamento no Brasil de uma vez só, quando estiverem prontas para o funcionamento. Segundo o presidente, já existe um plano de trabalho para o anúncio.

"Nós vamos encontrar uma solução definitiva para amenizar o sofrimento das pessoas, mas ao mesmo tempo é preciso que a gente tente controlar essa jogatina que tomou conta dos meios de comunicação do Brasil", declarou Lula.

Na sequência, Lula associou o meio das apostas à lavagem de dinheiro e disse que há discussões com a Justiça, o Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e o Banco Central sobre a questão das dívidas e da "jogatina". Segundo ele, a ideia é combater o crime organizado "com todas as armas que pudermos".

"Nós temos que brigar ontem. Nós estamos fazendo boas discussões a respeito disso, eu sei que não é um tema fácil, mas nós não podemos deixar continuar do jeito que está. É muita lavagem de dinheiro nesse mundo. E se a gente quer combater o crime organizado, a gente vai ter que atacar todos os flancos", disse o presidente da República.



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