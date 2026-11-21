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Posse Lula afirma que Janja vai ser coordenadora da posse: 'Vou cumprimentar as pessoas e cair na farra' Posse ocorrerá em 5 de janeiro em Brasília: 'Quero festejar nossa vitória, não foi uma vitória qualquer'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a primeira-dama Janja da Silva será a coordenadora de sua posse presidencial, que ocorrerá em 5 de janeiro.

Durante o governo de transição em 2022, Janja já cumpriu essa tarefa. O presidente afirmou após assinar termo de posse no Congresso e discursar no parlatório do Palácio do Planalto, vai "cumprimentar as pessoas e cair na farra":

— A Janja vai ser coordenadora da posse. Eu só tenho meu compromisso oficial de ir no Congresso tomar posse. Vou combinar com Alcolumbre (Davi Alcolumbre, presidente do Congresso) para ser de manhã, as 10h. Vai ter muito convidado estrangeiro, depois vou fazer um pronunciamento a nação no parlatório, vou cumprimentar as pessoas e cair na farra, vai ser minha última posse, aos 81 anos. Estou muito feliz da vida — disse Lula durante live com o deputado federal André Janones (Rede-MG) na manhã deste sábado.

Lula também citou a preocupação em fazer do quarto o melhor mandato da sua vida, afirmou que sua vitória no segundo turno "não foi uma vitória qualquer" e alfinetou Flávio Bolsonaro (PL), por ter ido para os Estados Unidos após perder a eleição presidencial.

— Hoje no quarto mandato minha preocupação é maior, quero fazer o melhor mandato da minha vida, quero morrer sabendo que eu fiz o melhor para o meu povo. Quero festejar nossa vitória, não foi uma vitória qualquer, foi tão importante que nosso adversário correu. Ele nem estava sendo julgado, correu do que? É o DNA da família. Qualquer coisinha, Miami.

O presidente também afirmou que se tivesse perdido para Flávio, iria passar a faixa presidencial a ele. Lula também tratou do tema ao ser questionado por Janones.

— Passaria, só se ele não quisesse. Não vejo porque não passar. O pai dele foi mequetrefe, fujão, você disputa uma eleição, se você ganha vale e se perde não vale? Se perdesse eu iria entregar a faixa ao ganhador, se ele não quisesse, paciência. Agora, como eu mesmo ganhei, quem vai passar a faixa para mim é o povo brasileiro.

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