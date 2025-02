Lula afirma que mulheres têm mais apego aos filhos e relembra Marisa Letícia

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que as mulheres têm mais apego aos filhos do que os homens, durante o evento de entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida, em Macapá, nesta quinta-feira, 13. O petista afirmou que decidiu colocar as casas no nome das mulheres porque elas "têm mais responsabilidade" e não venderiam a casa.

"A gente inclusive tomou a decisão de colocar as casas no nome das mulheres. Por que no nome das mulheres? Porque a mulher, não duvidando de nós homens, mas a mulher ela tem mais apego aos filhos, ela tem mais responsabilidade. E ela vai cuidar melhor. Ela não vai vender a casa nunca porque a casa é um ninho que ela construiu para a família", disse Lula.

Durante o evento, o presidente ainda citou sua ex-mulher Marisa Letícia ao dizer que entende a emoção de receber uma casa.



"Quando casei, em 1975, eu fui morar numa casa de 35 metros quadrados. Morava eu, Marisa, 2 filhos, 2 cachorros e a mãe da Marisa. E eu sei o que é. E essas casas são bem melhores. É maior um pouco", disse.

Marisa Letícia - Foto: Ricardo Stuckert /PR

O governo entregou 282 unidades habitacionais do Conjunto Residencial Nelson dos Anjos, no bairro Congós, em Macapá. A entrega é fruto de uma parceria entre o governo do Estado e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e custou R$ 23,3 milhões.

A ida do presidente ao Amapá também teve como objetivo celebrar o início das obras do Campus Tartarugalzinho do Instituto Federal do Amapá (IFAP), que receberá R$ 25 milhões em investimentos do Novo PAC.



