Lula afirma que não permite celulares em seu gabinete: "fica na portaria"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (4) que não permite o uso de celulares no seu gabinete presidencial, no Palácio do Planalto. Lula afirmou ainda que "se educou" a não ser um "dependente digital".

"No meu gabinete na presidência ninguém entra com telefone celular. Porque o cara, eu marco uma audiência com o presidente, e daqui a pouco o cara tá lá, o presidente sentado, e o cara no celular conversando com o cara que ele não marcou audiência. Então, no meu gabinete não entra com celular. Celular fica na portaria e em nenhuma reunião eu permito celular"

Lula deu as declarações durante a quarta edição da sua live "Conversa com o Presidente". Pensado para tentar engajar apoiadores do governo nas redes sociais, o programa tem sido transmitido todas as terças-feiras, pela manhã, do Palácio da Alvorada. Além das suas próprias páginas na rede social, Lula tem usado também a página nas redes sociais da TV Brasil, empresa pública de televisão, que é destinada para divulgar ações do governo.

Ainda durante a live, o presidente detalhou a sua rotina de trabalho, de telefonemas e de consumo de notícias.

Veja também

inelegibilidade No dia da condenação de Bolsonaro, Michelle prega sobre adorar Deus independentemente dos resultados