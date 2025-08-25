diplomacia
Lula afirma que Nigéria e Brasil passarão a ter um voo direto para "aprofundar laços"
A declaração ocorreu após reunião com o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia oficial de chegada do Presidente da República Federal da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto. - Foto: Ricardo Stuckert/PR
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta segunda-feira, 25, que foi aprovado o início de um voo direto de Lagos, maior cidade da Nigéria, a São Paulo, maior cidade brasileira, como forma de "aprofundarmos os laços entre nossas sociedades".
"Aumentar as conexões diretas entre Nigéria e Brasil é outro passo essencial para aprofundarmos os laços entre nossas sociedades. Aprovamos o início de um voo direto a ser operado pela maior companhia aérea nigeriana entre Lagos e São Paulo. Incentivar que nigerianos e brasileiros possam vivenciar o imenso patrimônio cultural que compartilhamos é chave para desenvolvermos ainda mais nossa parceria", afirmou presidente brasileiro.
A declaração ocorreu após reunião com o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, no Palácio do Planalto. Representantes dos governos do Brasil e da Nigéria assinaram atos de parceria logo antes da declaração à imprensa.