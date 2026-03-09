A- A+

IMPACTO DA GUERRA Lula afirma que preço dos combustíveis "deve subir em todos os países do mundo" O presidente demonstrou preocupação com a guerra no Irã

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reconheceu que o preço dos combustíveis "está subindo muito e deve subir em todos os países do mundo". Lula demonstrou preocupação com a guerra no Irã e disse que "esses conflitos têm efeitos deletérios sobre as cadeias de energia, insumos e alimentos".

A declaração foi dada ao lado do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, nesta segunda-feira, 9. O presidente sul-africano realiza visita de Estado nesta segunda e foi recebido por Lula no Palácio do Planalto pela manhã, tendo na sequência agenda que inclui almoço no Itamaraty e encontros no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Expus ao presidente Ramaphosa minha profunda preocupação com a escalada de conflitos no Oriente Médio, que representa uma grave ameaça à paz e à segurança internacional, com impactos humanitários e econômicos de grande alcance. Esses conflitos têm efeitos deletérios sobre as cadeias de energia, insumos e alimentos", declarou Lula.

Segundo o presidente brasileiro, "são os mais vulneráveis que sofrem o impacto mais severo dessas crises".

Lula defendeu que "o diálogo e a diplomacia constituem o único caminho viável para a construção de uma solução duradoura".

"É importante lembrar que, por causa da guerra no Irã, o preço do combustível já está subindo em quase todo o mundo. O preço do petróleo está subindo muito e deve subir em todos os países do mundo", afirmou o presidente da República.

