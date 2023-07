A- A+

GOVERNO Lula afirma que relação com o Congresso está no "melhor momento" em décadas Presidente destacou aprovações recentes na Câmara e Senado como Carf e reforma trributária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (13), que a relação atual com o Congresso Nacional é "possivelmente a melhor das últimas décadas".

"O país vai voltar à normalidade. A relação com o Congresso Nacional ela vive possivelmente o melhor momento das últimas décadas. Ou seja, o Rodrigo Pacheco preside o Senado que é uma instituição independente da presidência da República. Ele não tem que pedir licença ou favor. A Câmara tem um presidente, 513 deputados, as pessoas se assustaram como aprovou política tributária, carf, aprovou porque é pro Brasil, não é pra nós".

Lula deu as declarações durante evento de sanção da MP que recriou o Minha Casa, Minha Vida, no Palácio do Planalto. Ele estava acompanhado pela primeira-dama, Janja da Silva, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e pelos ministros Jader Filho (Cidades), Rui Costa (Casa Civil) e pelo presidente do Senado Rodrigo Pacheco.

Na nova versão do programa de habitação, vitrine das gestões petistas, o governo ampliou as faixas de renda para até R$ 8 mil e reduziu as taxas de juros de financiamento do imóvel.

A MP que recria o Minha Casa, Minha Vida foi aprovada pelo Congresso Nacional no começo do mês de junho, a um dia de perder a validade. O texto substituiu o programa Casa Verde e Amarela, criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para não ter marca atrelada às gestões petistas.

O Palácio do Planalto ainda não informou se Lula vetou trechos do texto. Para facilitar a votação no Senado, o governo fez um acordo para que a parte que incluía contratação de seguro contra danos estruturais, o que poderia encarecer o custo do programa, fosse vetado.

Veja também

VENEZUELA Brasil defende diálogo com Maduro, após suspensão de direitos políticos de opositores a Maduro