Lula afirma que vai demarcar novas terras indígenas e áreas de proteção ambiental

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira que vai demarcar novas terras indígenas e áreas de proteção ambiental. Lula afirmou que os atos serão assinados durante cerimônia no Palácio do Planalto para o Dia da Amazônia, marcada para às 15h.

"Hoje é Dia da Amazônia. Vai ter uma atividade no Palácio do Planalto com a ministra Maria Silva (Meio Ambiente), ministra Guajajara (Povos Indígenas), vamos demarcar algumas terras indígenas, demarcar algumas áreas de proteção ambiental"

A declaração de Lula ocorre em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a aplicação da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas.

Até agora, quatro ministros votaram contra a aplicação da tese do marco temporal: Edson Fachin, que é o relator do caso, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luís Roberto Barroso. São favoráveis ao marco temporal os ministros Nunes Marques e André Mendonça.

O que se discute na ação em julgamento no STF é se, para o reconhecimento de uma área como território indígena, é necessária a comprovação de que os indígenas ocupavam a terra no momento da promulgação da Constituição de 1988.

Educação

Durante a live, Lula usou o exemplo dos seus cinco filhos para defender o ensino técnico-profissional. Lula afirmou que se arrepende de não ter colocado seus filhos no modelo de ensino porque achava que só podia trabalhar depois da universidade. O presidente afirmou ainda que, apesar do diploma universitário, os filhos continuaram desempregados.

"Queremos colocar o ensino técnico-profissional [...] é importante que a juventude compreenda que aprender a profissão é uma coisa sagrada [...] aprender a profissão, fazer o técnico-profissonal é extremamente importante. Se tem uma coisa que me arrependo é não ter feito o técnico-profissional com meus cinco filhos. Achava que só tinha que trabalhar quando fizesse o curso universitário. Fizeram universidade e coninuaram desempregado."

Outras lives

Na semana passada, Lula afirmou que vai criar o Ministério da Pequena e Média Empresa, desenhado para para facilitar a a acomodação do PP e do Republicanos na reforma ministerial. Com 38 ministérios, Lula se aproxima do recorde do segundo mandato de Dilma Rousseff, quando a petista montou uma esplanada com 39 ministros. Jair Bolsonaro montou uma esplanada com 23 pastas, e Michel Temer (MDB), 29.

Lula também defendeu as propostas que mudam a tributação sobre fundos exclusivos e fundos offshore (no exterior), ambos voltados para altíssima renda e enviados pelo governo na semana passada para o Congresso Nacional. Lula afirmou que "o que não falta no Brasil são "pessoas espertas" que "encontram um jeito de burlar a lei para não pagar imposto de renda".

O presidente defendeu os textos do governo e afirmou que a proposta é uma coisa "justa e sensata" e que espera que o Congresso Nacional proteja os mais pobres ao invés dos mais ricos.

"O que nós fizemos é uma coisa justa e sensata. Eu espero que o Congresso Nacional, de forma madura, ao invés de proteger os mais riscos, proteja os mais pobres" defendeu o presidente.

