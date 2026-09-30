Lula afirma ter dito a Trump para não se meter nas eleições no Brasil
"É melhor você perder do que se meter, porque se se meter você vai ficar chateado", disse Lula ao presidente americano
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (30) que tem uma "boa relação" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que já alertou ao mandatário americano para "não se meter" nas eleições brasileiras deste ano
As declarações foram feitas durante entrevista a youtubers progressistas exibida no canal do Youtube Cosmo Política.
"Tenho uma boa relação com o Trump. Ele é uma pessoa sui generis, porque muitas vezes não diz nada com nada. Você conversa com ele e parece que não conversou. Mas ele tem me tratado com respeito e eu respeito ele", disse Lula.
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"Eu disse para o Trump: não se meta nas eleições do Brasil, você vai perder as eleições. É melhor você perder do que se meter, porque se se meter você vai ficar chateado", afirmou.
O petista também criticou o que considera ser um "complexo de vira-latas" que existe em alguns países da América Latina. "Muitas gente fica esperando a vida inteira para aparecer alguém rico para ajudar", criticou. "Não vai aparecer, não vai", reforçou o presidente.