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Declaração

Lula: afrouxamento das regras de posses de armas levou a desvios que beneficiaram criminosos

Sem citar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), presidente disse que essas pessoas que flexibilizaram as normas agora querem "terceirizar" o combate ao crime organizado

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O presidente Luiz Inácio Lula da SilvaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 17, durante viagem à Espanha, que criminosos foram beneficiados com o afrouxamento de regras sobre posses de armas no Brasil. Sem citar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula disse que essas pessoas que flexibilizaram as normas agora querem "terceirizar" o combate ao crime organizado para a tutela de outros países.

"No Brasil, o afrouxamento das regras sobre posse de armas levou a desvios que beneficiaram os criminosos. Os mesmos que promoveram essa medida irresponsável querem terceirizar o enfrentamento do crime organizado para outros países", declarou o presidente.

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Na viagem à Espanha, Lula irá participar do Fórum Democracia Sempre, que reúne chefes de Estado de esquerda para discutir formas de conter o avanço do extremismo no mundo. Segundo Lula, a iniciativa é importante, pois o número de progressistas liderando nações está "cada vez menor".
 

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