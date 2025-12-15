A- A+

MERCADOS Lula: Agricultura quer muitas vezes adidos no exterior e tem discordâncias do Itamaraty O presidente ainda declarou que a presença de especialistas é importante para que o Brasil amplie o número de mercados internacionais

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira, 15, que o Ministério das Relações Exteriores apresenta discordâncias de pedidos de adidos no exterior por parte do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Concordando com o Mapa, Lula declarou que a presença de especialistas é importante para que o Brasil amplie o número de mercados internacionais.

"Muitas vezes têm discordâncias do Itamaraty. É importante que tenha os especialistas do Itamaraty, que tenha os especialistas da Embrapa e que tenha outros especialistas para que a gente possa estar em todo lugar vendendo os produtos que a gente produz", afirmou o presidente.

Segundo o presidente, o governo federal está tentando quebrar um ostracismo vivido pelo Brasil nos últimos 10 anos onde, segundo ele, "ninguém tinha vontade de vir ao Brasil e ninguém do Brasil tinha vontade de viajar", disse Lula.

Nesta segunda-feira, Lula participou da inauguração da sede própria da ApexBrasil. Na ocasião, o presidente também celebrou a abertura de 500 novos mercados internacionais no período entre 2023 e 2025.

