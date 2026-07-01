Qua, 01 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta01/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
especulação imobiliária

Lula alerta para possível especulação imobiliária em Itaparica, Bahia

Cerimônia marca início de obras da ponte que ligará ilha ao continente

Reportar Erro
O presidente destacou o ritmo tranquilo e bucólico da ilha, que concentra diferentes municípios com forte cultura praiana e ligados à formação da cultura baianaO presidente destacou o ritmo tranquilo e bucólico da ilha, que concentra diferentes municípios com forte cultura praiana e ligados à formação da cultura baiana - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quarta-feira (1º), em Vera Cruz, na Bahia, da cerimônia que marcou o início oficial das obras da ponte Salvador-Itaparica. 

Vinculado ao Novo PAC, o empreendimento está estimado em R$ 11,6 bilhões, divididos entre governo federal, governo do estado e consórcio empresarial. A previsão é que a obra seja concluída em 2031.

A ponte vai conectar a capital baiana à ilha de Itaparica, cruzando a Baía de Todos-os-Santos.

Serão 12,4 quilômetros de extensão sobre o mar, tornando-se a maior ponte da América Latina no critério de comprimento acima da lâmina d'água, superando, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, que tem cerca de 13,2 km total de extensão, sendo 8,3 km sobre o mar.

Leia também

• Governo Lula diz aos EUA que tarifaço é remédio inapropriado e Pix não exclui empresas estrangeiras

• Lula mostra curativo na cabeça após retirada de câncer de pele

• Lula faz maratona para participar de eventos do governo antes do fim do prazo da Justiça Eleitoral

Durante o evento público, Lula e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, destacaram a importância estratégica da obra, que vai criar um novo corredor logístico rodoviário para o oeste do estado, reduzindo em mais de 200 km a distância para o transporte de cargas entre a capital e o interior e beneficiando cerca de 245 municípios.

"Inegavelmente, a Bahia precisava de outro escoamento da riqueza produzida pela Bahia, e se optou por fazer essa ponte e fazer uma estrada", disse Lula.

No entanto, tanto o presidente quanto o governador alertaram para a necessidade de que a nova realidade da região não atraia uma especulação imobiliária que afete a qualidade de vida dos moradores da ilha.

O presidente destacou o ritmo tranquilo e bucólico da ilha, que concentra diferentes municípios com forte cultura praiana e ligados à formação da cultura baiana. "É preciso que a gente não permita que a especulação imobiliária tome conta dessa ilha",

O governador Jerônimo Rodrigues destacou que a ponte é muito esperada e que é preciso cuidar da ilha. "A partir de hoje, nós damos visibilidade à obra. [Mas] é preciso que a gente tome cuidado com a população da ilha, que a gente não deixe uma ocupação desenfreada, como forma até agressiva, às vezes, do setor imobiliário".

Parceira com a China
Fruto de uma parceria público privada (PPP), a obra é responsabilidade do Consórcio Ponte Salvador-Itaparica, formado por empresas estatais chinesas, incluindo a China Communications Construction Company (CCCC), a China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e a China Railway 20th Bureau Group (CRCC).

A ponte terá um vão central de aproximadamente 400 metros de largura para navegação e cerca de 85 metros de altura livre, permitindo a passagem de grandes embarcações pela Baía de Todos-os-Santos.

O projeto também inclui um sistema viário com acessos em Salvador e em Vera Cruz, além de uma nova rodovia expressa que contornará a área urbana da ilha, e a duplicação de trechos rodoviários na região, conectando-a ao outro lado do continente. Mais de sete mil empregos deverão ser gerados durante a obra.

De acordo com o consórcio responsável pela obra, a expectativa é de atingir um fluxo de 28 mil veículos por dia já no início da operação. Em Salvador, a ponte será acessada na região de Água de Meninos. Na Ilha de Itaparica, a cabeceira do equipamento ficará na região da Gameleira.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter