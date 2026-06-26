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PRESIDENTE Lula alfineta governador de SC por não querer parceria com governo federal na Petrobras O petista está em Itajaí, no litoral catarinense, onde visita obras de embarcações de apoio offshore

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alfinetou nesta sexta-feira, 26, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), por não querer parceria com o governo federal em iniciativas da Petrobras.

O petista está em Itajaí, no litoral catarinense, onde visita obras de embarcações de apoio offshore contratadas pela estatal no estaleiro Detroit Brasil.

"O Ministro dos Transportes (George Santoro) está dizendo que ele procurou o governo do Estado para fazer em parceria com o governo federal projetos da ordem de investimento de R$ 24 bilhões aqui no Estado. E qual foi o argumento do governador?", questionou Lula.

Santoro respondeu: "Não teve argumento, presidente. Ele simplesmente não quis fazer em parceria. São projetos como o do governo do Paraná. Nós fizemos seis leilões no Paraná, com R$ 110 bilhões contratados já. Os dois projetos estavam juntos no mesmo período e a gente teve que refazer os projetos, perdemos dois anos, e por isso nós estamos botando agora em audiência pública para leiloar."

Próximo à família Bolsonaro e opositor de Lula, Jorginho Mello não compareceu à agenda.

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