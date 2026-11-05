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Segurança

Lula: Amanhã faremos 1ª discussão para criar e mandar MP do Ministério da Segurança Pública

Lula vinha condicionando a criação da nova pasta à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que recebeu o aval do Senado na terça-feira (3)

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Na primeira fala para rádio e TV após ser reeleito, Lula fará, segundo aliados, um discurso de pacificação nacional e agradecerá pelos 64 milhões de votosNa primeira fala para rádio e TV após ser reeleito, Lula fará, segundo aliados, um discurso de pacificação nacional e agradecerá pelos 64 milhões de votos - Foto: Divulgação/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (5) que iniciará amanhã (6) as discussões para criação do Ministério da Segurança Pública. Em uma live em seu canal no YouTube, ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), o petista disse que a nova pasta estará prevista em uma Medida Provisória, mas não deixou claro quando pretende editar o texto.

"Amanhã, já vamos fazer a primeira discussão, que vou criar e mandar a Medida Provisória criando o Ministério da Segurança Pública, discutindo dinheiro para a gente gastar, investir e garantir aquela frase: 'Ao trabalhador, proteção. Ao bandido, a prisão'", declarou.

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Lula vinha condicionando a criação da nova pasta à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que recebeu o aval do Senado na terça-feira (3). O texto ainda precisa ser promulgado pelo Congresso Nacional para entrar vigor, mas a cerimônia ainda não tem data para ocorrer.

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