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Lula ameaça reciprocidade contra os EUA no caso de delegado envolvido na prisão de Ramagem

Presidente informou que ficou sabendo do episódio na manhã desta terça-feira (21)

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que ficou sabendo na manhã desta terça-feira (21) do caso do delegado brasileiro implicado na prisão de RamagemO presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que ficou sabendo na manhã desta terça-feira (21) do caso do delegado brasileiro implicado na prisão de Ramagem - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que ficou sabendo na manhã desta terça-feira (21) do caso do delegado brasileiro implicado na prisão de Ramagem nos Estados Unidos, e que não sabe o que aconteceu. A declaração foi dada hoje em conversa com a imprensa, na porta do hotel em Hannover.

Lula também disse que, se houve abuso por parte do governo norte-americano, haverá "reciprocidade".

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"Fui informado hoje de manhã, acho que se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil", declarou.

Após prisão de Ramagem, governo dos EUA cita 'manipulação no sistema de imigração' e pede que agente da PF deixe o país

O Ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira mostrou surpresa com o caso: "Essa notícia não tem fundamento. Estamos aguardando esclarecimentos das autoridades americanas", disse.

Na segunda-feira (20), uma semana após a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, o governo de Donald Trump afirmou ter identificado uma tentativa de "manipular o sistema de imigração do país" e apontou o envolvimento de um funcionário brasileiro. Em postagem nas redes sociais, a conta do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, ligado ao Departamento de Estado, informou que esse servidor deverá deixar o país.

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