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Política Lula amplia articulações em busca de apoio do Centrão A aproximação ganhou novo capítulo após o encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que resultou no destravamento da tramitação de propostas consideradas prioritárias pelo governo

O presidente Lula (PT) vem intensificando as articulações políticas com lideranças do Centrão em busca de ampliar sua base de apoio no Congresso Nacional. A aproximação ganhou novo capítulo após o encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que resultou no destravamento da tramitação de propostas consideradas prioritárias pelo governo.

Entre as matérias que voltaram a avançar está a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, além da PEC da Segurança Pública e do projeto que cria uma política nacional para minerais críticos. As três iniciativas estavam entre as prioridades do Palácio do Planalto para o segundo semestre.

A movimentação também sinaliza uma tentativa de Lula de reconstruir pontes com setores do Congresso que não integram sua base mais fiel, mas que têm peso decisivo na aprovação de projetos. Alcolumbre, que representa uma das principais forças do chamado Centrão no Senado, voltou a dialogar diretamente com o presidente após um período de tensão.

A reaproximação ocorre em um momento estratégico, com o governo interessado em acelerar as votações antes do período eleitoral. A expectativa do Planalto é aproveitar o esforço concentrado do Congresso para fazer avançar propostas que podem ter impacto político e eleitoral para a gestão petista.

O movimento reforça a estratégia de Lula de ampliar sua interlocução para além dos partidos tradicionalmente alinhados ao PT. Ao buscar entendimento com lideranças do Centrão, o presidente procura garantir maior capacidade de negociação e evitar que pautas importantes para o governo fiquem paralisadas no Legislativo. Ou que pautas negativas entrem em votação durante o ano em que Lula busca a reeleição.

A aproximação com Alcolumbre também envolve interesses dos dois lados. Enquanto o governo busca apoio para destravar sua agenda, o presidente do Senado pretende fortalecer sua posição política e articula sua permanência no comando da Casa em 2027. O diálogo, portanto, abre espaço para uma relação baseada em negociações e interesses convergentes. A reaproximação com Alcolumbre é mais um sinal de que o presidente pretende chegar ao período eleitoral com uma base política mais ampla e capaz de sustentar seus projetos.

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