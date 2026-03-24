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ministério Lula anuncia Fernanda Machiaveli como nova ministra do Desenvolvimento Agrário O anúncio foi feito durante a 3º Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural e Sustentável, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (24) que a secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Fernanda Machiaveli, será a nova ministra da pasta. Ela vai substituir Paulo Teixeira, que vai se descompatibilizar do cargo para concorrer a uma cadeira da Câmara dos Deputados por São Paulo.

O anúncio foi feito durante a 3º Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural e Sustentável, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF). Paulo Teixeira fez um discurso em tom de despedida e Lula afirmou que ele não pode negar um pedido de candidatura por parte de um auxiliar.

Lula também sinalizou como será a reforma ministerial promovida por ele nas próximas semanas. Assim como no caso do MDA, o presidente deve priorizar a nomeação de secretários-executivos. Isso ocorreu com Dario Durigan, na Fazenda, e deve se dar em outras pastas, como a Casa Civil, onde a cotada a assumir é Miriam Belchior.

"Eu estou tomando todo o cuidado para manter no governo as pessoas que já trabalham no governo e já conhecem as máquinas para facilitar o trabalho", afirmou o presidente.





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