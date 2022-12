A- A+

Ao anunciar os nomes para o primeiro escalão ministerial e as lideranças no Congresso, nesta quinta-feira (29), o presidente eleito, Lula, anunciou mulheres no comando da Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Brasil (BB) e sinalizou que o novo governo terá mais destaque para as mulheres e comemorou o que chamou de ministério com “maior participação feminina da história” do Brasil.

“Quero dizer para vocês que vai ter uma outra novidade: vamos ter uma mulher presidenta da Caixa Econômica Federal e vamos ter uma mulher presidenta do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem 200 anos e nunca se pensou nem de perto de ter uma mulher na presidência. Pois nós vamos provar que ela pode ser melhor do que muitos homens que dirigiram aquele banco”, afirmou Lula.

O presidente eleito sinalizou, ainda, que seu governo vai propor uma lei de equiparação salarial entre homens e mulheres. “Vou defender a ideia da aprovação da lei de função igual, salário igual, para acabar com essa história de mulher ganhar menos do que homem. Vamos começar colocando no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal”, pontuou.



Mulheres no comando dos bancos públicos

Entre os nomes mais bem cotados para assumir a presidência da CEF, estão o da bancária Maria Fernanda Coelho que já presidiu a Caixa e foi ministra de Desenvolvimento Agrário, no final do governo Dilma, em 2016.



Já para o Banco do Brasil, há dois nomes fortes para assumir, segundo fontes petistas: a administradora Taciana Medeiroscom passagem pela Petros (Fundação Petrobras de Seguridade Social), e a executiva Ana Cristina de Vasconcelos, que atua no BB Previdência.

