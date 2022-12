Com Tebet, Marina Silva e André de Paula, Lula completa lista de ministros; confira os nomes

A- A+

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), revelou nesta quinta-feira (29) os nomes de mais 16 futuros ministros. Com os anúncios, o petista conclui a formação da Esplanada dos Ministérios em 2023.

Já haviam sido divulgados os titulares de 21 pastas do novo governo. No total, a gestão contará com 37 ministérios. "Depois de um trabalho intenso, de muita tensão e conversa, nós terminanos de montar o primeiro escalão do nosso governo", afirmou Lula, durante transmissão realizada no início da tarde.

Alguns nomes anunciados agora, como o de Marina Silva (Meio Ambiente) e o de Simone Tebet (Planejamento), já vinham sendo dados como certos nos últimos dias. Nesta leva de confirmações, Lula abre espaço para PSD, MDB e União Brasil, partidos que devem compor sua base de apoio no Congresso. O pernambucano André de Paula foi confirmado no ministério da Pesca.







Além dos ministros, o presidente eleito revelou ainda os nomes de José Guimarães (PT), como líder do governo na Câmara; Jaques Wagner (PT), na liderança do governo no Senado; e Randolfe Rodrigues (Rede), como líder no Congresso. Segundo Lula, os nomes que devem compor o segundo escalão do governo serão discutidos após a posse.



O petista destacou a presença feminina no conjunto de ministérios. Ao todo, serão 11 mulheres comandando as pastas. Ao anunciar Sônia Guajajara (PSOL) como ministra dos Povos Indígenas, o presidente eleito prometeu que também colocará uma pessoa indígena na presidência da Fundação Nacional do Índio (Funai).



Encerrando o discurso, Lula convidou os presentes a participarem da posse, no dia 1º de janeiro, garantindo que a cerimônia ocorrerá com tranquilidade. "Quem perdeu as eleições fique quietinho. Quem ganhou tem o direito de fazer uma grande festa popular aqui em Brasília", finalizou.

Confira os 16 novos ministros anunciados por Lula:

- Meio Ambiente: Marina Silva (Rede)

- Planejamento e Orçamento: Simone Tebet (MDB)

- Pesca: André de Paula (PSD)

- Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Carlos Fávaro (PSD)

- Povos Indígenas: Sônia Guajajara (PSOL)

- Esporte: Ana Moser (sem partido)

- Cidades: Jader Filho (MDB)

- Comunicações: Juscelino Filho (MDB)

- Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar: Paulo Teixeira (PT)

- Gabinete de Segurança Institucional: Gonçalves Dias (sem partido)

- Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes (PDT)

- Minas e Energia: Alexandre Silveira (PSD)

- Previdência Social: Carlos Lupi (PDT)

- Transportes: Renan Filho (MDB)

- Secretaria de Comunicação Social: Paulo Pimenta (PT)

- Turismo: Daniela do Waguinho (União Brasil)

