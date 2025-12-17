Lula anuncia que música gospel se tornará patrimônio brasileiro em gesto ao público evangélico

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, durante a última reunião ministerial do ano, que pretende transformar a música gospel em patrimônio cultural brasileiro, em um gesto de aproximação com o segmento evangélico. O anúncio teve como destinatário direto o advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

— Vamos transformar a música gospel, Messias, em patrimônio. Na semana que vem, você pode estar preparado porque, além de ser ministro da Suprema Corte, você vai poder cantar música gospel no Palácio do Planalto — disse Lula.

Apesar da indicação ao STF, Messias ainda precisa passar por sabatina no Senado Federal. A nomeação enfrenta resistência do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o que pode atrasar o processo.

A escolha de Messias para o Supremo foi bem recebida por setores evangélicos, mas abriu uma lacuna no governo na interlocução com lideranças religiosas. Desde o início do terceiro mandato de Lula, o advogado-geral da União vinha exercendo o papel de principal ponte do Planalto com esse público, participando de eventos como a Marcha para Jesus e mantendo diálogo frequente com a Frente Parlamentar Evangélica e líderes de grandes denominações, como a Assembleia de Deus.

Descrito nos bastidores como um “evangélico raiz” ligado à chamada “esquerda conservadora”, Messias frequenta a Igreja Batista Cristã, em Brasília, desde 2016 e se consolidou como uma das figuras centrais da estratégia do governo para reduzir resistências entre parlamentares e fiéis evangélicos.

