VETO PRESIDENCIAL Lula anuncia que vetará PL da Dosimetria: "Na hora que chegar na minha mesa, eu vetarei" Declaração de Lula foi feita durante um café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (18)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai vetar o projeto de lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros condenados por atos golpistas.

O chamado PL da Dosimetria foi aprovado no plenário do Senado, com 48 votos favoráveis, na noite de quarta-feira (17).

A declaração de Lula foi feita durante um café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (18).

"Se houve acordo com governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Tenho dito que as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar contra os atos cometidos contra esse país. Nem terminou o julgamento ainda e já resolvem diminuir a pena. Com todo respeito que tenho ao Congresso, na hora que chegar na minha mesa, eu vetarei", afirmou Lula.

