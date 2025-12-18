Qui, 18 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VETO PRESIDENCIAL

Lula anuncia que vetará PL da Dosimetria: "Na hora que chegar na minha mesa, eu vetarei"

Declaração de Lula foi feita durante um café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (18)

Reportar Erro
Presidente Lula em conversa com jornalistas em BrasíliaPresidente Lula em conversa com jornalistas em Brasília - Foto: Canal Gov/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai vetar o projeto de lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros condenados por atos golpistas.

O chamado PL da Dosimetria foi aprovado no plenário do Senado, com 48 votos favoráveis, na noite de quarta-feira (17).

Leia também

• Quatro bancadas da Câmara acionam STF contra PL da Dosimetria

• Lula irá vetar PL da dosimetria, diz Gleisi: "Grave retrocesso na legislação"

• Entenda em três pontos o que muda com projeto da dosimetria aprovado pelo Senado

A declaração de Lula foi feita durante um café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (18).

"Se houve acordo com governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Tenho dito que as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar contra os atos cometidos contra esse país. Nem terminou o julgamento ainda e já resolvem diminuir a pena. Com todo respeito que tenho ao Congresso, na hora que chegar na minha mesa, eu vetarei", afirmou Lula.

Outras informações em instantes

Reportar Erro

Veja também

Newsletter