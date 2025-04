A- A+

SAÚDE Lula aparece com curativo após retirar pinta da testa Procedimento foi dermatológico, ocorreu em São Paulo e foi sem anestesia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu com curativo nesta segunda-feira (7) após retirar uma pinta na testa no final de semana.

Lula usava uma bandagem adesiva logo acima da sobrancelha esquerda ao participar evento que marcou o anúncio da Novo Nordisk, do plano de expansão de sua unidade na cidade Monte Claros (MG).

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), o procedimento foi dermatológico, ocorreu em São Paulo, onde passou o final de semana, e foi sem anestesia.

Durante a cerimônia, Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin receberam a vacina contra a gripe. Lula foi imunizado pela médica Ana Helena Germoglio e Alckmin, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Começou nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe em todos estados das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. A vacinação na região Norte será imunizada no segundo semestre.

Lula, com 79 anos, e Alckmin, com 72, integram o grupo prioritário, que também inclui, além de idosos, pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e puérperas e indígenas.

