Lula aparece com nova lesão na cabeça após procedimento para retirar acúmulo de pele

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu em evento nesta quarta-feira (11), no Palácio do Planalto, com uma pequena lesão na cabeça. Segundo sua assessoria, a mancha é resultado de um procedimento na noite do domingo (8) passado para extrair uma queratose (acúmulo de pele) no couro cabeludo.

O procedimento ocorreu em uma clínica de dermatologia em São Paulo com um bisturi elétrico, que retirou a querotose por meio de cauterização. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a retirada durou cerca de dois minutos.

No sábado, antes de passar pelo procedimento, Lula discursou em evento do PT em Salvador usando um chapéu, que cobria sua cabeça. A queratose é geralmente causada por exposição ao sol.

Nesta quarta-feira, Lula participou de cerimônia sobre o Plano de Investimentos em Ampliação e Modernização de Aeroportos nesta quarta-feira. Lula estava acompanhado dos ministros a Casa Civil, Rui Costa, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

O novo procedimento foi realizado dez dias após Lula passar por uma cirurgia de catarata, em 30 de janeiro. Segundo nota da Presidência, Lula apresentou evolução satisfatória, com exame oftalmológico dentro do esperado para o período. O presidente já havia passado por uma cirurgia de catarata em outubro de 2020.

Em dezembro de 2024, Lula passou por uma cirurgia na cabeça no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A craniotomia foi feita para aliviar a pressão dentro do cérebro quando há formação de um coágulo causada por um trauma provocado por uma queda, em outubro de 2024, no banheiro do Palácio do Alvorada.

