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CICATRIZ Lula aparece em evento com marca de procedimento na cabeça Há pouco mais de duas semanas, Lula foi a São Paulo retirar uma lesão de pele na cabeça e realizar uma biópsia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu com a cicatriz do procedimento médico que realizou na cabeça em 24 de abril em um evento no Palácio do Planalto nesta segunda-feira. Há pouco mais de duas semanas, Lula foi a São Paulo retirar uma lesão de pele na cabeça e realizar uma biópsia.

A lesão era um carcinoma basocelular, o tipo mais comum de tumor de pele. Esse tipo de lesão costuma ser localizado e, em geral, não apresenta risco de espalhamento para outras partes do corpo.

Desde o procedimento, Lula vinha usando chapéu panamá em eventos públicos. Nesta segunda-feira, durante a sanção do projeto de lei que criou o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, o presidente apareceu sem curativo e com a cicatriz à mostra.

Marca do procedimento feito por Lula /Foto: Evaristo SA/AFP

Em 24 de abril, Lula também passou por uma infiltração no punho para tratamento de tendinite no dedão do polegar da mão direita. O presidente vinha reclamando de dor no local. A tendinite é a inflamação de um tendão, estrutura que conecta músculo ao osso.

A infiltração consiste na aplicação de medicamentos anti-inflamatórios, como corticoides, diretamente na região afetada e costuma ser recomendada quando a fisioterapia não surte o efeito desejado.

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