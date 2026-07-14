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eleições 2026 Lula apoiará Cid Gomes ao Senado no Ceará para enfrentar grupo do irmão Ciro Gomes Avaliação de petistas é que a disputa no estado será acirrada. Ciro e Cid romperam em 2022 por divergências políticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na manhã desta terça-feira com políticos do Ceará para discutir a montagem da chapa que apoiará o petista nas eleições deste ano. Ficou definido que o senador Cid Gomes (PSB) irá buscar a reeleição ao Senado, hipótese que vinha sendo descartada pelo parlamentar, para enfrentar o grupo do irmão Ciro Gomes (PSDB) que enfrentará Elmano de Freitas (PT) nas urnas na disputa pelo governo do Ceará.

Cid Gomes tinha indicado a aliados e seu grupo político que não disputaria as eleições neste ano e chegou a declarar apoio público à candidatura do deputado Junior Mano (PSB-CE). Nas últimas semanas, pontuou que caso o deputado desistisse de concorrer, ele poderia tentar a reeleição.

A candidatura de Cid era a favorita por aliados do governador Elmano de Freitas, que busca a reeleição, por ser considerada competitiva e que agregaria a chapa como um todo. Pelo acerto firmado, Junior Mano será o primeiro suplente de Cid.

Em 2025, o deputado foi alvo de uma operação da Polícia Federal em investigação que apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos por meio de fraudes em processos licitatórios contratuais. Essas licitações, segundo a PF, foram abastecidas com emendas parlamentares indicadas pelo congressista. Naquele momento, o deputado negou irregularidades.

A avaliação de petistas é que a disputa no estado será acirrada, com uma candidatura competitiva do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB). Ciro e Cid são irmãos, mas romperam em 2022 por divergências políticas.

Estiveram na reunião nesta terça com Lula o ministro José Guimarães (Secretaria de Relações Institucionais), o líder do PT no Senado, Camilo Santana, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) e Cid Gomes.

"Com o presidente Lula hoje, em Brasília, reforçamos a força dessa união pelo Ceará e pelo Brasil. A pedido do presidente, ficou definido que o senador Cid Gomes concorrerá à reeleição. O deputado Júnior Mano estará na sua suplência. Esse é o projeto que tem feito nosso Ceará avançar e que ainda trará muitas oportunidades para todos os cearenses. Unidos com Lula e Elmano por um Ceará e um Brasil cada vez mais fortes", afirmou Elmano de Freitas em publicação nas redes sociais.

Um político que acompanha as conversas afirma que, agora, o próximo passo será indicar a outra vaga ao Senado na chapa. A expectativa é que seja oferecida a um aliado de partido de centro para ampliar a aliança em torno da reeleição de Elmano.

Ao Globo, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que a reunião confirma um palanque forte para Lula no estado.

— O senador Cid atendeu ao apelo do presidente Lula e será candidato a uma das vagas ao Senado. A outra vaga nós vamos discutir com nossos aliados— disse.

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