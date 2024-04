Lula aposta em religiosidade e consciência de classe em inauguração de obra em Arcoverde

A- A+

Na inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta e Ipojuca e do trecho Belo Jardim - Caruaru da Adutora do Agreste, nesta quinta-feira (4), em Arcoverde, Sertão pernambucano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apostou em um discurso de improviso carregado de religiosidade e convidando o público a refletir sobre o abismo social brasileiro.

“Se vocês não acreditassem, se não tivessem fé, jamais teriam votado em um pernambucano que não tem curso universitário, só tem um curso do Senai. Vocês acreditam que um milagre estava para acontecer no país. Um retirante nordestino, que saiu daqui para não morrer de sede, volta aqui para levar água para vocês”, disse Lula, emocionado.



Depois de relatar sua experiência pessoal com a seca e as mazelas sociais enfrentadas pelo povo nordestino, Lula criticou as elites do país. "Tudo que é feito para o pobre eles falam que é gasto; tudo que fazem para o rico, é investimento", avaliou.



O presidente destacou a importância histórica da obra da transposição do Rio São Francisco, projeto pensado desde o período do Brasil Império. "Isso só é possível porque Deus existe", comentou.

"Outro milagre que estamos tentando fazer é que a Educação chegue apara as pessoas com qualidade. O Brasil foi o último país do mundo a ter uma univerisdade federal. A nossa universidade só aconteceu em 1920 porque o rei da Bélgica veio para o Brasil e precisava de um título de honoris causa, e só quem pode dar um título é uma universidade. (...) A elite brasileira mandava seus filhos esudar em Paris, em Londres, e o povo brasileiro que trabalhasse e ganhasse mal, que colocasse terra de um lugar parta o outro, sem perspectiva de estudar. A gente dizia 'Esse vai ser doutor e esse vai ser peão e vai comer o pão que o diabo amassou. E, graças a Deus, eu sou o presidente que mais fez universidades e escolas técnicas nesse país", lembrou.



"Eu sei o que é sair na rua para procurar nas lojas e nas fábricas por um emprego. Sou o primeiro filha da Dona Lindu, uma mulher que teve 12 filhos, todos de parteira e sou o primeiro a ter um diploma primário e de uma escola técnica e, por conta disso, eu tive uma profissão, passei a ganhar melhor, fui o primeiro a ter uma geladeia, uma televisão e uma casa. A minha primeira casa tinha 33 metro quadrados. Morava com a Marisa, com três filhos e ainda com dois cachorros", contou.



"Eu sei o que é a vida do pobre, eu sei o que é a vida do lascado, que não sabe se vai ter um emprego. É o milagre da crença. Quando eu vejo um filho de empregada doméstica, de um pedreiro, o filho de uma mulher que trabalha em meio rural e ela diz: 'Lula, minha filha se formou na faculdade'. A gente pode ter o que a gente quiser, é só o governo dar oportunidade. Porque, na hora que as pessoas mais humildes que têm a oportunidade de sentar no mesmo banco de escola do rico, a gente vai provar que a inteligência não está ligada à riqueza. Não tem gente mais inteligente que o outro; tem gente com mais oportunidade", destacou o presidente.



Lula também criticou as mentiras propagadas nas redes sociais. "Eu vejo a fábrica de mentiras das fake news que você acompanha. A gente não pode acreditar porque Deus não é mentira, Deus é a verdade e niguém pode usar o nome de Deus em vão como eles usam todo o dia", falou.



Por fim, Lula voltou a acenar para a governadora, comemorando a inauguração da obra de abastecimento. "Todo mundo tem direito de tomar o banho em um chuveiro gostoso e usar uma máquina. A gente não quer ser pobre, não quer ganhar mal, comer mal, se vestir mal. Governadora, meus parabéns. Pode ficar certa que esse milagre será completo, porque o estado de Pernambuco terá água pra se fartar", frisou.

Veja também

RELIGIOSIDADE ''Usam o nome de Deus em vão todo santo dia'', diz Lula em referência a grupo de Bolsonaro