Diplomacia Lula aproveita ida à cúpula do Brics na África do Sul para visitar mais dois países africanos Presidente brasileiro embarca no próximo domingo para o continente africano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca no próximo domingo (20) para a cúpula dos Brics, na África do Sul. Após o encontro, o presidente vai aproveitar que estará no continente africano para visitar outros dois países: Angola e São Tomé do Príncipe.

Segundo o Ministério de Relações Exteriores, que convocou a imprensa nesta quarta-feira, para dar mais detalhes sobre a viagem, Lula deve participar de encontro de cúpula da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em São Tomé do Príncipe.

Em Angola, o presidente deve discursar na Assembleia Nacional e participar de um seminário sobre desenvolvimento econômico. Também participará de um painel sobre um projeto agrícola que o Brasil tem desenvolvido em cooperação com o país. O projeto trata da utilização de tecnologias agrícolas. O Itamaraty diz que Angola tem uma relação histórica com o Brasil, com “uma parceria estratégica” desde 2010.

Ainda estão sendo acertados os detalhes, mas 60 empresários brasileiros confirmaram participação no encontro de Angola, para tratar da “densidade de interesses de brasileiros e angolanos que podem ser alinhados”, diz Itamaraty.

Lula ficará na África do Sul nos dias 22, 23 e 24, e em Angola e São Tomé do Príncipe, nos dias 25 e 26.

Na Cúpula dos Brics, Lula deve defender a criação de uma moeda comum, para facilitar as relações comerciais e financeiras entre os países. A moeda comum é diferente da moeda única, como acontece com o euro, na Europa, quando os países abrem mão da própria moeda e ficam submetidas a um banco central regional.

Viagem terá três escalas:

Encontro oficial na África do Sul, Cúpula do Brics;

Visita bilateral à Angola;

Visita a cidade São Tomé e Príncipe, para reunião com a cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

