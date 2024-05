Lula: "Àqueles que estão torcendo para que Brasil não dê certo, podem tirar o cavalo da chuva"

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu àqueles que "torcem" para que o Brasil não dê certo, que "tirem o cavalo da chuva". O chefe do Executivo afirmou que pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ser o mais otimista de todos os ministros da Pasta com a economia nacional.

"Àqueles que estão torcendo para que o Brasil não dê certo, podem tirar o cavalo da chuva. Eu disse essa semana ao ministro Haddad: Vou dizer uma coisa a você para ser o mais otimista dos ministros da Fazenda", contou o chefe do Executivo em cerimônia de divulgação dos resultados do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções nesta quarta-feira, 8.