A- A+

Diplomacia Lula assina acordos de cooperação entre Brasil e Moçambique Ao lado do presidente de Moçambique, Daniel Chapo, o Lula defendeu novamente que o BNDES volte a financiar projetos no exterior de empresas brasileiras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta segunda-feira (24) acordos de cooperação entre o Brasil e Moçambique nas áreas de comércio, aviação, socioeconômica, saúde e capacitação diplomática. Ao lado do presidente de Moçambique, Daniel Chapo, o Lula defendeu novamente que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) volte a financiar projetos no exterior de empresas brasileiras.

"Nenhum grande país consegue exportar serviços sem oferecer opções de crédito. Estamos trabalhando para o BNDES recuperar a capacidade de financiar a internacionalização das empresas brasileiras. O fluxo de comércio que o Brasil mantém com Moçambique é muito menor do que com outros países de língua portuguesa. Isso é injustificável entre dois mercados tão familiares", disse Lula, durante evento para assinatura de acordos de cooperação entre o Brasil e Moçambique.

Lula citou a infraestrutura como umas das áreas que poderiam ter uma maior participação de empresas brasileiras. "Moçambique é um país em desenvolvimento que ainda possui lacuna de infraestrutura a suprir. Seu crescimento depende de portos, estradas, usinas e linhas de transmissão. O Brasil tem empresas dinâmicas com condições de contribuir", disse.

O presidente brasileiro também mencionou a produção de alimentos "Ninguém melhor do que o Brasil para contribuir também com a segurança alimentar de Moçambique. Com tecnologia adequada, é possível ampliar a produtividade da savana africana sem comprometer o meio ambiente". Pouco antes, Daniel Chapo afirmou que Moçambique ainda sofre para garantir segurança alimentar para seus habitantes.

Lula defendeu ainda uma cooperação na área de transição energética e de proteção a biomas florestais. "O Brasil está pronto para colaborar com Moçambique na produção de biocombustíveis, aliando geração de empregos e redução da dependência de combustíveis fósseis", afirmou.

O brasileiro aproveitou o discurso para comentar sobre a atuação da Polícia Federal, em um momento em que o Congresso discute mudanças na segurança pública. "A Política Federal brasileira é reconhecida internacionalmente por sua capacidade de rastrear ativos ilícitos e combater a lavagem de dinheiro", falou.

Em seu discurso, o petista defendeu uma reaproximação entre os países e afirmou que governos brasileiros anteriores se distanciaram do país africano. "Nossa amizade vagou muito tempo sonâmbula. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência de Moçambique. São cinco décadas de relações diplomáticas, mas imersos em desafios próprios, passamos da irmandade à indiferença. Até que, há 20 anos, vivemos um grande despertar", falou o petista.

Título de doutor honoris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de evento para assinatura de acordos de cooperação entre Brasil e Moçambique. Os acordos envolvem a área de comércio, aviação, socioeconômica, saúde, educação e capacitação diplomática. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também participa da cerimônia.

Durante a visita, Lula ainda participará de fórum com empresários e receberá o título de doutor honoris causa da Universidade Pedagógica de Moçambique. A previsão é que embarque de volta ao Brasil às 13h20, no horário de Brasília.

Veja também