GOVERNO LULA Lula assina decretos com alterações na Lei de Acesso à Informação Uma das mudanças é em relação as regras de divulgação de documentos sob sigilo de 100 anos por conterem informações pessoais e de intimidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assina nesta terça-feira (16) decretos que atualizam a Lei de Acesso à Informação (LAI), durante evento em homenagem aos 11 anos da lei. Uma das alterações é em relação as regras de divulgação de documentos sob sigilo de 100 anos por conterem informações pessoais e de intimidade.

O primeiro decreto assinado por Lula atualiza a regulamentação da LAI; o segundo amplia o Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção (CTICC); e o último cria o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação e a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública federal.

Uma das mudanças na LAI será sobre o sigilo de 100 anos em relação aos documentos classificados nesta categoria por conter informações pessoais e de intimidade. Agora, os órgãos deverão ocultar esse tipo de informações e o restante do conteúdo poderá ser divulgado. Antes, o acesso era negado a qualquer parte da informação.

O novo decreto também garante o anonimato do solicitante, caso seja de sua vontade. A medida já está em vigor desde 2018.



Apesar de criticar a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro por sua política de transparência, o governo Lula já colocou sigilo em uma série de informações do governo. O caso mais emblemático foi a recusa de divulgar gravações das câmeras de segurança do Palácio do Planalto com as imagens da invasão golpista do 8 de janeiro. A íntegra das imagens foi divulgada posteriormente após determinação do Supremo Tribunal Federal.

Lula também se recursou a informar ao Globo, por exemplo, informações sobre a posição das câmeras de segurança e se todas estavam funcionando no momento da invasão. Posteriormente, o governo afirmou em mais de uma ocasião que o próprio presidente solicitou acesso às imagens feitas pela câmera de seu gabinete, mas foi informado que o aparelho não estava funcionando.

Há, ainda, sigilo sobre as visitas recebidas por Lula e Janja no Palácio da Alvorada e sobre os relatórios de monitoramento de redes sociais realizados pelo governo.

Balanço de sigilos

A CGU ainda apresentou o balanço final das revisões de sigilos impostos durante a gestão Bolsonaro, conforme determinado pelo presidente Lula no início da sua gestão.

Ao todo, 252 casos de negativas foram analisados e parte deles tiveram o sigilo revertido. É o caso das solicitações envolvendo possível atuação irregular de instituições do Governo Federal durante as eleições presidenciais de 2022 e à má gestão da pandemia de Covid-19.

Houve ainda a revisão dos sigilos impostos em pedidos sobre agendas pública e a gastos com cartão de pagamentos.

Dos 252 casos analisados, 111 são referentes a segurança nacional; 40 são relativos à segurança do presidente da República e seus familiares; 50 são afetos a informações pessoais; 29 versam sobre atividades de inteligência; e ainda 22 sobre assuntos diversos.

