Lula assina nomeação de Odair Cunha para o cargo de ministro do TCU

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a nomeação de Odair Cunha como novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) nesta terça-feira, 28. O presidente publicou nas redes sociais fotos do encontro com o novo ministro da corte de contas.



Lula recebeu Odair em seu gabinete junto do presidente do TCU, o ministro Vital do Rêgo, e do ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, José Guimarães.



Odair Cunha, 49 anos, será o primeiro petista a ser nomeado ministro do TCU. Apesar de ter governado o País de 2003 a 2016, o PT nunca conseguiu emplacar um filiado do partido no Tribunal de Contas da União.

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O TCU é formado por nove ministros. Seis deles são de indicação do Congresso Nacional e três, do presidente da República (sendo um dos auditores, um do Ministério Público junto ao tribunal e um de livre indicação do chefe do Poder Executivo). O TCU é vinculado ao Congresso e tem a responsabilidade de fiscalizar as contas da União e das entidades ligadas a ela. O TCU é formado por nove ministros. Seis deles são de indicação do Congresso Nacional e três, do presidente da República (sendo um dos auditores, um do Ministério Público junto ao tribunal e um de livre indicação do chefe do Poder Executivo). O TCU é vinculado ao Congresso e tem a responsabilidade de fiscalizar as contas da União e das entidades ligadas a ela.

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