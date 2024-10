A- A+

PROPOSTA Lula assina projeto de lei para criar a Alada, estatal do setor aeroespacial O governo afirma que a medida poderá reduzir a dependência do Brasil de fornecedores estrangeiros no setor aeroespacial

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou nesta quinta-feira, 3, o projeto de lei da criação da Alada, uma empresa estatal do setor aeroespacial. De acordo com comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto, a estrutura servirá para exploração econômica da infraestrutura e navegação aeroespaciais e outras atividades da área.

Será uma subsidiária da NAV Brasil.

O governo afirma que a medida poderá reduzir a dependência do Brasil de fornecedores estrangeiros no setor aeroespacial.

O comunicado do Planalto não explica se a empresa será dependente do Orçamento da União ou se terá receita própria suficiente para o próprio funcionamento, e nem se haverá um aporte inicial do governo.

