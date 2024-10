Lula assinará acordo de reparação pela tragédia de Mariana na sexta-feira, 25

A- A+

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, irá assinar na próxima sexta-feira, 25, o acordo de R$ 167 bilhões para reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), em 2015.



O ato ocorre após uma séria de reuniões do chefe do Executivo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e outros chefes de pastas na últimas semanas.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Comunicação Social (Secom) ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O Broadcast mostrou na segunda-feira, 21, que está prevista a criação de um novo fundo administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de um programa de transferência de renda a pescadores e agricultores atingidos pela tragédia.

Dentre outros pontos, também estão previstos investimentos na duplicação de duas rodovias (BR-262 e BR-356) que cruzam os Estados do Espírito Santo.

O julgamento em Londres sobre a tragédia de Mariana teve início nesta semana. Do total previsto no acordo que será assinado na sexta-feira, R$ 100 bilhões serão pagos no prazo de 20 anos.

Além de recursos novos, o acordo prevê pagamentos já realizados pelas empresas. Os valores serão desembolsados pelas mineradoras Vale, BHP e Samarco.



Veja também

RIO DE JANEIRO Caso Marielle: Domingos Brazão afirma que não foi prejudicado pela CPI das Milícias