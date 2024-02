Lula associa Bolsonaro a ataques de 8 de janeiro: "Não teria acontecido sem ele"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (8) que acredita que os atos de 8 de janeiro não teriam acontecido sem a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que acredita que ele "participou da construção dessa tentativa de golpe".



A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira uma operação para apurar organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção de Jair Bolsonaro no poder.



— O cidadão que estava no governo não estava preparado para ganhar, não estava preparado para perder, não estava preparado para sair. Tanto é que não teve nem coragem de me dar posse. Ficou em casa chorando porque e foi embora para os Estados Unidos. Ele deve ter participado da construção dessa tentativa de golpe. Então vamos esperar as investigações. Espero que no tempo mais rápido possível a gente possa ter um resultado do que verdadeiramente aconteceu no Brasil — afirmou Lula em entrevista à rádio Itatiaia.



Questionado sobre o possível envolvimento de Bolsonaro, Lula respondeu:

— Olha, eu não sei, eu acho que não teria acontecido sem ele.

Lula ainda defendeu que o ex-presidente tenha presunção de inocência, mas destacou que "quem tiver responsabilidade pelos seus erros, que pague". Em outro momento, Lula afirmou que espera que a PF conduza as inestigações do "jeito mais democrático possível" e "que não haja nenhum abuso".

— O que eu acho e que eu quero é que o seu Bolsonaro tenha a presunção de inocência que eu não tive. O que eu quero é que seja investigado e seja apurado. Quem tiver responsabilidade pelos seus erros, que pague seus erros — afirmou.

O presidente disse esperar que a PF "faça a coisa do jeito mais democrático possível, que não haja nenhum abuso":

— Que faça aquilo que a Justiça determinou e depois apresente para a sociedade o resultado daquilo que encontraram. Eu não tenho muitas condições de falar sobre uma ação da PF, porque isso é uma coisa sigilosa, da polícia, da justiça, e não cabe ao presidente da República dar palpite numa atuação dessa.

Lula ainda cobrou o esclarecimento sobre os atos de 8 de Janeiro e afirmou que "obviamente tem muita gente envolvida". O presidente ainda afirmou que houve uma "política de desrespeito à democracia" e que o "dando concreto é que houve uma tentativa de golpe".

— Obviamente que tem muita gente envolvida, tem muita gente que vai ser investigada, porque o dado concreto é que houve uma tentativa de golpe, houve uma política de desrespeito à democracia, houve a tentativa de destruir uma coisa que construimos ha tantos ano, que é o processo democrático, e essa gente tem que ser investigada. Queremos saber quem é que financiou, quem é que pagou, quem é que financiava aqueles acampamentos, para que a gente nunca mais permita que aconteça o ato que aconteceu no 8 de janeiro.

Entre os alvos da operação desta quinta-feira estão do ex-presidente, como Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Valdemar Costa Neto, Almir Garnier e Tercio Arnaud

