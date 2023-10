A- A+

Demissão Lula atende ao Centrão e demite Rita Serrano da presidência da Caixa; indicado de Lira assume No lugar de Rita, Lula vai nomear o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes; após anúncio, presidente da Câmara anuncia que projeto de interesse do governo será votado nesta quarta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu, nesta quarta-feira, a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. A troca no comando do banco estava sendo desenhada desde julho e envolve as negociações para aproximar ainda mais o Centrão do governo.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), participou ativamente das negociações para a troca. Após o anúncio da saída, Lira avisou que a Casa votará nesta quarta-feira o projeto que taxa offshores e fundos exclusivos, que estava travado há semanas e é parte essencial da agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Interlocutores da pasta avaliam que a mudança será crucial para destravar as pautas que o governo quer aprovar no Congresso.

A troca no comando do banco foi selada em uma reunião nesta quarta-feira, entre Lula e Serrano, no Palácio do Planalto. Em nota, o governo afirmou que Lula agradeceu ao trabalho e dedicação de Rita Serrano no comando da Caixa.

"Serrano cumpriu na sua gestão uma missão importante de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa Econômica Federal, com a valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais, ao mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio. Na gestão de Serrano foram inauguradas 74 salas de atendimento para prefeitos em todo o país, cumprindo um compromisso de campanha", escreveu o governo.

A exposição na Caixa Cultural que retratou Lira e os ex-ministros Paulo Guedes e Damares Alves, que ocuparam os cargos na gestão Bolsonaro, dentro de uma lata de lixo irritou Lula, segundo interlocutores, e acelerou ainda mais o processo de demissão. O presidente teria questionado a casa Civil na segunda-feira sobre o andamento do processo de nomeação do sucessor, Carlos Antônio Vieira — cabe à pasta fazer uma checagem antes de as trocas serem formalizadas.

No lugar de Rita, Lula vai nomear o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Fernandes é servidor da Caixa e já foi presidente do Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa, além de ter atuado no Ministério das Cidades nas gestões de Gilberto Occhi, ligado ao PP, e do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Como mostrou O Globo, a estratégia de Lira é dividir as 12 vice-presidências com PP, Republicanos, PSD e União Brasil.

Serrano é a terceira mulher demitida de cargos da cúpula do governo desde o início da gestão. Antes dela, Ana Moser (Esporte) e Daniela Carneiro (Turismo) já haviam perdido os cargos de ministras.

Ministérios do Centrão

Antes da troca na Caixa, o governo já havia consolidado a aliança com o Centrão ao ceder os ministérios do Esporte e de Portos e Aeroportos ao grupo. Para o lugar de Ana Moser, foi nomeado o deputado André Fufuca (PP-MA), que era o líder do PP na Câmara. Já a pasta de Portos e Aeroportos ficou com o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

Veja também

Ataque Bolsonaro ataca parecer da CPI do 8 de Janeiro que pediu seu indiciamento