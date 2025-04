A- A+

vaticano Lula aterrissa em Roma e comparece ao velório do papa: "Compartilhando a emoção e a devoção" Presidente brasileiro está com comitiva para acompanhar velório e funeral do papa Francisco

Poucas horas após desembarcar em Roma nesta sexta-feira (25), o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, compareceu, no início desta tarde (horário de Brasília), ao velório do papa Francisco, que acontece na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Em seu perfil no Instagram, o presidente compartilhou o momento:

"Eu e @JanjaLula estivemos há pouco em comitiva na Basílica de São Pedro, em Roma, na nossa primeira despedida ao Papa Francisco, compartilhando a emoção e a devoção com todos que vieram prestar as merecidas homenagens ao Santo Padre. Que sua sabedoria, coragem e compaixão sigam iluminando os corações de todos nós."

Lula, ao lado da esposa, Janja, estava acompanhado da ex-presidente Dilma Rousseff e dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barros; do Senado, Davi Alcolumbre; e da Câmara Federal, Hugo Motta, além de ministros e parlamentares.

Na viagem a Roma, viajaram também, do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), Leila Barros (PDT-DF) e Soraya Thronicke (Podemos-MS), rival de Lula na disputa presidencial de 2022.

Da Câmara, ainda estão no grupo Luis Tibé (Avante-MG), Odair Cunha (PT-MG), Padre João (PT-MG), Reimont (PT-RJ), Luiz Gastão (PSD-CE), Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) e Professora Goreth (PDT-AP).



Também acompanham o presidente Lula os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Ricardo Lewandowski (Justiça), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos).

