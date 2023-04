A- A+

PRESIDENTE DO BRASIL Lula atribui eleição de Bolsonaro à "mania de achar que todo político é corrupto" Em discurso no Palácio do Planalto, Lula chamou ex-presidente de "genocida" e "golpista"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou nesta sexta-feira (28) o ex-presidente Jair Bolsonaro de "genocida" e "golpista". Na ocasião, Lula criticava a postura de parte da população de enxergar todos os políticos como corruptos e afirmou que a postura levou à eleição de "Jânio Quadros com uma vassourinha" e a de Bolsonaro.

-- A mania que a sociedade brasileira tem de ser convencida a não gostar de política, a não acreditar em política, a achar que todo político é corrupto, que todo mundo que não é político é honesto, é o que leva esse país a ter eleito Jânio Quadros com uma vassourinha, é que leva o Bolsonaro a ser eleito pescando marajá. É que leva esse genocida, golpista, ser eleito presidente da República.



Presidente Lula sanciona reajuste aos servidores públicosfederais https://t.co/k9IITh96bN — Lula (@LulaOficial) April 28, 2023

Lula deu as declarações durante evento para sancionar o reajuste de 9% para os servidores públicos federais, incluindo aposentados e pensionistas. O novo valor começa a contar na folha a partir de 1° de maio, sendo pago no salário de 1° de junho.

Esta não é a primeira vez que Lula usa seus discursos oficiais para fazer críticas o ex-presidente e a sua gestão. Mais cedo, na mesma ocasião, afirmou que o ex-chefe do Executivo fazia uma gestão de "monólogo" e governava apenas para um grupo restrito e que "esquecia que a sociedade era composta por mais gente, com mais interesse". Lula afirmou ainda que Bolsonaro fez com que a população passasse a valorizar a democracia.

– Se tem uma coisa que a sociedade brasileira aprendeu com a passagem do desgoverno que saiu, se tem uma coisa que aprendemos é valorizar a democracia, a negociação, o diálogo. Esse país passou quase seis anos em que não se teve uma reunião com sindicato, governador, prefeito. Era um país do monólogo, de um governante que falava com ele e apenas com os seus, e esquecia que a sociedade era composta de muito mais gente, com muito mais interesse do que a turma do presidente da República. – afirmou Lula durante o evento.

Pela manhã, Lula participou de um evento no Acampamento Terra Livre, em Brasília, onde anunciou a demarcação de seis terras indígenas, paradas desde 2018. Na ocasião, Lula citou a crise humanitária Ianomâmi e afirmou que o povo foi vítima de "esquecimento" e "refém de garimpeiros". O presidente fez críticas também à política ambiental do seu antecessor e ao garimpo, facilitado por Bolsonaro.

— Eu jamais imaginei que existisse um governo que deixasse crianças e pessoas adultas chegarem aquelas condições. Pessoas que quase não podiam levantar de fome. Crianças com o braço com a grossura de um dedo por falta de comida em um país que é o terceiro produtor de alimento no mundo. Aquele povo estava no esquecimento, estava sendo refém de garimpeiros — disse Lula ao discursar.

