PRESIDENTE DO BRASIL Lula atualiza perfis em redes sociais com foto de boné com frase 'o Brasil é dos brasileiros' A nova imagem consta no Instagram, no TikTok e no Kwai

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem como nova foto nos perfis nas redes sociais uma imagem em que aparece com uma versão branca do boné com a mensagem "O Brasil é dos brasileiros". A nova imagem consta no Instagram, no TikTok e no Kwai.

Na semana passada, Lula publicou um vídeo em que usava o acessório azul, entrando na "guerra dos bonés" que ganhou o Congresso e mesmo Câmaras Municipais de diferentes partes do País.

Trata-se de uma referência aos bonés utilizados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus apoiadores, que levam a mensagem "Make America Great Again" (Torne a América Grande de Novo, na tradução). A versão brasileira foi denominada boné "anti-Trump".

A primeira aparição do adereço foi nas eleições para as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado, em 1.º de fevereiro, em que foi usado por parlamentares da base do governo. No dia 3, a oposição usou versões próprias do item para responder aos governistas, com a frase "Comida barata novamente. Bolsonaro 2026".

Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, um dos primeiros a utilizar o boné azul, a ideia da frase partiu do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), o marqueteiro Sidônio Palmeira.

No último dia 4, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou a postura de parlamentares apoiadores do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que dedicaram os dois primeiros dias de atividade do Congresso Nacional para enviar mensagens usando bonés.



